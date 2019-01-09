Фильмы, премьеры которых долго откладывали

В начале двухтысячных годов кинокомпания «Metro-Goldwyn-Mayer» начала снимать ремейки известных картин. Для перезапуска ленты 1984 года «Красный рассвет», посвящённого холодной войне, студия пригласила режиссёра Дэна Брэдли . В оригинальной картине группа американских подростков противостояла вторжению советских войск, в новой версии антагонистами стали китайцы. Однако компания решила, что для увеличения аудитории в Китае нужно внести изменения, поэтому китайцев в фильме превратили в северных корейцев. Премьеру фильма с названием «Неуловимые» запланировали на 2010 год, но MGM угрожало банкротство, поэтому выход «Неуловимых» отложили. В 2012 году боевик всё-таки вышел, но в китайский прокат так и не попал.

Смотрите ролик и узнайте о других фильмах, премьеры которых откладывали по разным причинам.