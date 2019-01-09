Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Пирсинг
Триллер
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!
Мультфильм
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Фильмы, премьеры которых долго откладывали 

Рамблер 12 часов назад
В начале двухтысячных годов кинокомпания «Metro-Goldwyn-Mayer» начала снимать ремейки известных картин. Для перезапуска ленты 1984 года «Красный рассвет», посвящённого холодной войне, студия пригласила режиссёра Дэна Брэдли. В оригинальной картине группа американских подростков противостояла вторжению советских войск, в новой версии антагонистами стали китайцы. Однако компания решила, что для увеличения аудитории в Китае нужно внести изменения, поэтому китайцев в фильме превратили в северных корейцев. Премьеру фильма с названием «Неуловимые» запланировали на 2010 год, но MGM угрожало банкротство, поэтому выход «Неуловимых» отложили. В 2012 году боевик всё-таки вышел, но в китайский прокат так и не попал.
Смотрите ролик и узнайте о других фильмах, премьеры которых откладывали по разным причинам.
Фильмы , Видео , Дэн Брэдли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 самых ожидаемых сериалов 2019 года
Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Как создавали мультик «Кот Леопольд»1
Харингтон рассказал об окончании съемок «Игры престолов»
Видео
06:01
Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру
Актеры
01:00
Что случилось с участницей «Битвы экстрасенсов»
ТВ
10:16
Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса
Актеры
03:00
Как Вячеслав Тихонов запел в кино
Актеры
05:12
Как выживали советские кинолегенды в девяностые
Актеры
11:32
Романтические кинопары, которые враждовали в жизни
Актеры Фильмы
08:47
Фильмы для сохранения новогоднего настроения
Фильмы
05:10
Почему Наталья Вавилова ушла из кино
Актеры
04:20
Фильмы, премьеры которых долго откладывали
Фильмы
10:04
Сериалы, на которые стоит потратить время
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение