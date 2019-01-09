Фильмы для сохранения новогоднего настроения

Во время новогодних каникул телеканалы беспрерывно показывают фильмы, которые хорошо знакомы всем российским зрителям чуть ли не с младенчества. Сложно представить 31 декабря без комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а 1 января без сказочной истории «Чародеи». А чтобы продлить праздники ещё на несколько дней, пересмотрите эти замечательные советские и российские фильмы про Новый год.

1. «Эта весёлая планета» (1973).

2. «Тариф „Новогодний“» (2008).

3. Франшиза «Ёлки» (2010-2018).

4. «Зигзаг удачи» (1968).

5. «С Новым годом, мамы!» (2012).

6. «Карнавальная ночь» (1956).

7. «О чём ещё говорят мужчины» (2011).