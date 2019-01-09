«Полицейский с Рублевки» собрал более 1 млрд рублей

Картина «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» смогла побить все рекорды и теперь по праву считается самой успешной комедией в истории России.

Картина вышла в прокат 20 декабря 2018 года и на вечер 8 января 2019 года собрала уже более 1,4 млрд рублей. Картина уже обогнала лидера проката «Елки 3». Эксперты уверены, что до конца показа фильм общей сложности соберет 1,7 миллиарда рублей.

По сюжету полицейский с Рублевки Гриша Измайлов решается ограбить банк, чтобы спасти от закрытия родное отделение полиции «Барвиха Северное».