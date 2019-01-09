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«Полицейский с Рублевки» собрал более 1 млрд рублей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
Картина «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» смогла побить все рекорды и теперь по праву считается самой успешной комедией в истории России.
Картина вышла в прокат 20 декабря 2018 года и на вечер 8 января 2019 года собрала уже более 1,4 млрд рублей. Картина уже обогнала лидера проката «Елки 3». Эксперты уверены, что до конца показа фильм общей сложности соберет 1,7 миллиарда рублей.
Режиссером и сценаристом фильма выступил Илья Куликов, известный по работе над одноименным сериалом. Картина создана продюсерами сериала на ТНТ Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В главных ролях снялись Александр Петров, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова и другие.
По сюжету полицейский с Рублевки Гриша Измайлов решается ограбить банк, чтобы спасти от закрытия родное отделение полиции «Барвиха Северное».
Купить билеты на фильм можно на Афише
Фильмы , Роман Попов , София Каштанова , Евгений Никишов , Татьяна Бабенкова , Илья Куликов , Александр Петров , Сергей Бурунов , Александра Бортич
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