Поклонники фильма о монстрах учатся жить вслепую

Люди надевают на глаза плотную повязку и пытаются жить своей обычной жизнью, а результаты экспериментов публикуют в соцсетях.

Такое развлечение придумали себе поклонники фильма ужасов "Птичий короб". Картина рассказывает историю о женщине с двумя детьми, которая пытается спастись от монстров. В главной роли снялась Сандра Баллок . Ужас в том, что человек немедленно сходит с ума, как только он видит этого монстра. Единственный способ избежать этого — не смотреть на монстра. Чтобы себя обезопасить, приходится надевать повязку на глаза.

@whitey76h

Эта история так увлекла зрителей, что они решили на собственном опыте убедиться, каково это — жить с завязанными глазами. Полюбоваться на то, как у них это получается, можно по хештегу #BirdBoxChallenge.

@evoshave

Создателей фильма такая инициатива фанатов встревожила. Представители сервиса Netflix предостерегают, что таким образом легко получить травму, причем последствия могут быть весьма серьезными.