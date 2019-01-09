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Поклонники фильма о монстрах учатся жить вслепую 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Птичий короб"
Люди надевают на глаза плотную повязку и пытаются жить своей обычной жизнью, а результаты экспериментов публикуют в соцсетях.
Такое развлечение придумали себе поклонники фильма ужасов "Птичий короб". Картина рассказывает историю о женщине с двумя детьми, которая пытается спастись от монстров. В главной роли снялась Сандра Баллок. Ужас в том, что человек немедленно сходит с ума, как только он видит этого монстра. Единственный способ избежать этого — не смотреть на монстра. Чтобы себя обезопасить, приходится надевать повязку на глаза.
@whitey76h
Эта история так увлекла зрителей, что они решили на собственном опыте убедиться, каково это — жить с завязанными глазами. Полюбоваться на то, как у них это получается, можно по хештегу #BirdBoxChallenge.
@evoshave
Создателей фильма такая инициатива фанатов встревожила. Представители сервиса Netflix предостерегают, что таким образом легко получить травму, причем последствия могут быть весьма серьезными.
@konnectuci
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Фильмы , Сандра Баллок , Netflix
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