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Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Фаворитка"
Фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" получил самое большое количество наград на кинопремии BAFTA. Это главная кинопремия Великобритании. Награды на ней присуждаются Британской академией кино и телевизионных искусств.
Двухчасовая картина "Фаворитка" (The Favourite) показывает жизнь британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века. Все интриги, происходящие при королевском дворе, показаны зрителю в мельчайших подробностях.
Кинолента претендует на победу в 11 категориях и 12 номинациях. Также она была показана на Венецианском фестивале в прошлом году. После показа, жюри присудили фильму особые награды, среди которых оказалась и самая почетная — Кубок Вольпи за женскую роль.
Следом за лидером по количеству номинаций на кинопремии BAFTA идет мексиканский фильм "Рома" режиссера Альфонса Куарона. На третьей строчке оказалась картина "Звезда родилась" с певицей Леди Гагой в главной роли и замыкает четверку победителей по количеству номинаций кинолента "Богемская рапсодия".
Нужно отметить, что на этот раз российские фильмы не участвовали в кинопремии BAFTA, однако, в 2018 году, среди кинолент-участников можно было увидеть картину Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
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Фильмы , Андрей Звягинцев , Стефани Джерманотта
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