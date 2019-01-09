Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций

Фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" получил самое большое количество наград на кинопремии BAFTA. Это главная кинопремия Великобритании. Награды на ней присуждаются Британской академией кино и телевизионных искусств.

Двухчасовая картина "Фаворитка" (The Favourite) показывает жизнь британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века. Все интриги, происходящие при королевском дворе, показаны зрителю в мельчайших подробностях.

Кинолента претендует на победу в 11 категориях и 12 номинациях. Также она была показана на Венецианском фестивале в прошлом году. После показа, жюри присудили фильму особые награды, среди которых оказалась и самая почетная — Кубок Вольпи за женскую роль.

Следом за лидером по количеству номинаций на кинопремии BAFTA идет мексиканский фильм "Рома" режиссера Альфонса Куарона. На третьей строчке оказалась картина "Звезда родилась" с певицей Леди Гагой в главной роли и замыкает четверку победителей по количеству номинаций кинолента "Богемская рапсодия".