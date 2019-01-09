Уилл Смит объявил о начале съемок «Плохих парней-3»

Уилл Смит анонсировал в своем Instagram-аккаунте начало съемок фильма «Плохие парни-3». Он разместил фотографию, из которой становится ясен подзаголовок сиквела: «Плохие парни на всю жизнь».

Уилл Смит прокомментировал фотографию: «Буду держать вас в курсе». Поклонники звезды написали слова поддержки: «Как мы рады, что это действительно происходит», «Не могу дождаться», «Ура, как здорово».