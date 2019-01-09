Уилл Смит объявил о начале съемок «Плохих парней-3» 

Уилл Смит анонсировал в своем Instagram-аккаунте начало съемок фильма «Плохие парни-3». Он разместил фотографию, из которой становится ясен подзаголовок сиквела: «Плохие парни на всю жизнь».
Уилл Смит прокомментировал фотографию: «Буду держать вас в курсе». Поклонники звезды написали слова поддержки: «Как мы рады, что это действительно происходит», «Не могу дождаться», «Ура, как здорово».
Как и в предыдущих частях, Уилл Смит сыграет роль сурового полицейского, который борется с противниками вместе со своим напарником, ролько которого вновь досталась Мартину Лоуренсу.
Режиссерами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, в фильме также снялись Александр Людвиг, Ванесса Хадженс, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон и другие. Мировая премьера назначена на 17 января 2020 года.