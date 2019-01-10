Главные ремейки и другие премьеры недели

Новинки проката первой недели после новогодних каникул.

“1+1: Голивудская история”

Французская комедия режиссеров Ольвье Накаша и Эрика Толедано, ставшая безусловным хитом 2011 года, спустя восемь лет получила новое воплощение. За голливудскую адаптацию истории взялся Нил Бергер . Сюжет схож с оригинальной версией фильма: мужчина с криминальным прошлым по имени Делл становится помощником американского миллионера Филлипа, прикованного к инвалидному креслу. Между мужчинами завязывается крепкая дружба, а Филлип учится заново радоваться жизни.

“Крид 2”

Восьмая часть франшизы о ставшем уже культовым персонаже Рокки Бальбоа, судя по всему, станет завершающей историей цикла. Во всяком случае, Сильвестр Сталлоне в конце 2018 года заявил, что в «Криде 2» попрощается со своим героем. Пока же Рокки помогает боксеру Адонису Криду.

Зрителей также ждет встреча с еще одним знакомым персонажем: ожидается возвращение Дольфа Лундгрена в роли Ивана Драго.

За постановку спортивной драмы отвечает Стивен Кейпл мл, а в качестве сценариста и продюсера выступил сам Сильвестр Сталлоне.

“Начни сначала”

Комедия Питера Сигала Дженнифер Лопез в главной роли. В общем-то, этим все сказано. Любителям романтических легких фильмов картина наверняка понравится. История Майи, помощника менеджера одного из супермаркетов, которая давно переросла свою должность, но повышения ей не предлагают, потому что у нее нет высшего образования. Это рассказ о том, что всегда есть шанс начать все сначала. На помощь Майе приходят друзья, создавшие для нее весьма впечатляющее резюме, благодаря которому девушке предлагают работу в большой корпорации.

“Снежные гонки”

В маленькой канадской деревне все с нетерпением ждут наступления зимы: ведь тогда устраиваются настоящие гонки на санях. Для состязаний участники должны сами смастерить себе средство передвижения. Но прямо перед финишем сани одной из команд буквально разваливаются на части, лишая друзей победы. Понятно, что это происки соперников. Требуя реванша, команда предлагает устроить гонку на новом треке. И здесь не обходится без сюрпризов.

“Черная полоса”

Триллер Эрика Зонка с Венсаном Касселем в главной роли повествует об офицере полиции, занимающемся делом об исчезновении подростка. Рутинное, на первый взгляд, дело оборачивается совсем не таким простым, как казалось поначалу.