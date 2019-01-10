Семейные тайны принцесс Диснея

Принцессы Диснея — любимицы юных зрительниц по всему миру. Но у этих красавиц есть секреты, которые знают далеко не все.

1. У каждой принцессы рано или поздно решаются все проблемы. Всё потому, что у девушек есть феи-крёстные, помогающие им в критических ситуациях. А в 2001 году даже вышла отдельная история, посвящённая феям «Турнир долины фей».

2. Бу из мультика «Корпорация монстров» (2001) — это ведьма из картины «Храбрая сердцем» (2012). Бу, нашедшая дверь, ведущую в мир и подружившаяся с ними, уже не может распрощаться с монстрами. Определённо, тут есть параллель, ведь ведьма из «Храбрая сердцем» тоже способна проникать через двери.

3. Русалочка Ариэль из мультфильма «Русалочка» (1989) росла без мамы. Однако маму-русалку всё-таки можно увидеть: она появляется ненадолго в первых эпизодах мультика. Интересно, что задолго до выхода «Русалочки» диснеевские мультипликаторы уже создали образ рыжеволосой морской красавицы с прелестным голосом, и это была Русалка из анимационной ленты « Питер Пэн » 1953 года.

Смотрите видео и узнайте секреты Анны из мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).