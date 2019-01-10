Российские фильмы заработали 3,3 млрд рублей

С 30 декабря по 8 января кассовые сборы российских картин составили около 3,3 млрд рублей. Как отмечают эксперты, это на 12% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт Фонда кино.

Отмечается, что российские кинотеатры посетили 16,7 миллионов человек за время новогодних каникул, зрители потратили на билеты в общей сложности 4,5 миллиарда рублей. Около 73% посетителей (это примерно 12 миллионов зрителей) отдали предпочтение российским фильмам. Популярность российских картин во время новогодних праздников обеспечила кассовые сборы на 3,3 миллиарда рублей.

Самыми кассовыми фильмами новогодних каникул стала лента «Т-34», собравшая за первые девять дней проката более 1,3 миллиарда рублей, «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Елки Последние».

Напомним, действие фильма «Т-34» происходит в 1941 года, где вчерашний курсант Ивушкин решается на подвиг — в одиночку разбить дюжину немецких танков. Через три года он попадает в плен и задумывает дерзкий побег. На легендарном танке Т-34 он бросает вызов противнику Ягеру.