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Крис Хемсворт на свежих кадрах из «Людей в черном» 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Entertainment Weekly
Журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры из фильма «Люди в черном: Интернэшнл», где одну из главных ролей сыграл Крис Хемсворт, известный по «Тору: Рагнарек». В фильме также снялись Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл и другие.
По сюжету секретная организация (Людии в черном) продолжает защищать Землю от различных опасностей. На этот раз агентам предстоит найти шпиона в своих рядах. В центре внимания оказывается агент М (Тесса Томпсон), которая получает в напарники бывшего первоклассного агента H (Крис Хемсворт). Вместе им предстоит раскрыть загадочное убийство.
Продюсеры намеренно обошли стороной Уилла Смита и Томми Ли Джонса, планируя расширить уже существующий мир франшизы. Режиссером картины выступил Ф. Гэри Грей, известный по своей работе над фильмами «Форсаж-8» и «Голос улиц».
Мировая премьера «Людей в черном: Интернэшнл» состоится 17 мая 2019 года, российская — 13 июня.
Entertainment Weekly
Entertainment Weekly
Entertainment Weekly
Entertainment Weekly
Комментарии
Фильмы , Крис Хемсворт , Гэри Грей , Тесса Томпсон , Лиам Нисон , Томми Джонс , Эмма Томпсон , Уилл Смит
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