Крис Хемсворт на свежих кадрах из «Людей в черном»

По сюжету секретная организация (Людии в черном) продолжает защищать Землю от различных опасностей. На этот раз агентам предстоит найти шпиона в своих рядах. В центре внимания оказывается агент М (Тесса Томпсон), которая получает в напарники бывшего первоклассного агента H (Крис Хемсворт). Вместе им предстоит раскрыть загадочное убийство.

Мировая премьера «Людей в черном: Интернэшнл» состоится 17 мая 2019 года, российская — 13 июня.

Entertainment Weekly

Entertainment Weekly

Entertainment Weekly