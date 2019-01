Фильмы, названия которых у нас странно перевели

Простому зрителю не всегда понятно, чем руководствуются российские кинопрокатчики, когда переводят иностранные названия фильмов. В некоторых случаях адаптация названия выглядит уместно (например, "Форсаж", который на английском называется Fast & Furious, что на русском звучало бы "Быстрый и яростный"), но есть и такие варианты переводов, которые логически объяснить очень трудно.

В джазе только девушки — Some like it hot

Кадр из фильма Some like it hot

Знаменитая комедия Some like it hot 1959 года с Мэрилин Монро в главной роли в советский прокат вышла в сокращенной версии. Кроме того, дословный перевод названия "Некоторые любят погорячее" "адаптировали" для нашего зрителя, оставив "В джазе только девушки". Вероятно, название показалось слишком фривольным для того времени.

Остаться в живых — Lost

Кадр из сериала Lost

Название культового американского сериала дословно переводится, как "Пропавшие", "Потерянные". Однако наши прокатчики изменили название на "Остаться в живых". Возможно, таким образом они попытались связать сериал с популярным реалити-шоу, герои которого пытались выжить на острове.

Мальчишник в Вегасе — Hangover

Кадр из фильма Hangover

Дословно название американской комедии переводится "Похмелье" и имеет прямое отношение к событиям фильма, в котором друзья весь похмельный день пытаются вспомнить, что они делали накануне. Однако наши прокатчики, наверное, посчитали его не слишком приличным и адаптировали по-своему.

Криминальное чтиво — Pulp fiction

Кадр из фильма Pulp fiction

Название фильма Квэнтина Тарантино Pulp fiction — устойчивое словосочетание, которое обозначает "бульварное чтиво", "беллетристику", "низкопробную литературу". Отечественные прокатчики, видимо, решили, что слово "криминальный" лучше отсылает к событиям фильма.

Доказательство смерти — Death proof

Кадр из фильма Death proof

В случае с названием еще одного фильма Тарантино — налицо грубая ошибка прокатчиков, которые сработали как любой "онлайн-переводчик", то есть перевели устойчивое словосочетания как два отдельных слова. Правильный перевод словосочетания Death proof — "Защищенный от смерти", "Неубиваемый" (как и надпись на часах water proof — "водостойкий"). Кстати, этот перевод напрямую отсылает к событиям фильма, в котором речь идет о каскадерской машине, сконструированной так, что ее водитель может выполнять головокружительные трюки, не боясь за свою жизнь. А вот наш вольный перевод не говорит зрителям ровным счетом ничего.

Начало — Inception

Кадр из ильма Inception

У английского слова inception много русских значений, но наши прокатчики фантастического триллера выбрали самый неподходящий вариант, который никак не соотносится с контекстом ленты. В фильме inception означает "внедрение" (на худой конец — "зарождение") новой идеи, мысли в подсознание человека.