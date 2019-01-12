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Ляпы, которые оставили в известных фильмах 

Рамблер 5 часов назад
Ляпы в фильмах частенько становятся предметом насмешки. Но иногда недочеты, которые не заметили при монтаже, — это настоящее украшение и интересная деталь, добавляющая кинокартине пикантности. Именно и таких ляпах сегодня и пойдет речь.
1. В фильме «Стражи галактики» Крист Прэтт уронил сферу просто из-за неуклюжести. Но при этом он сохранил лицо и не вышел из образа, так что падение сферы выглядит абсолютно естественным.
2. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни-младший долго готовился к съемкам: посещал спортзал и правильно питался. На площадке он частенько ел чернику и во время съемки одного эпизода, забывшись, предложил ее партнеру. Момент настолько удачно вписался в действие, что его решили оставить.
3. В ленте «Темный рыцарь» пиротехники плохо подготовили взрывы. Хит Леджер, игравший Джокера, здорово обыграл эту ситуацию. Момент с неудачным нажатием на кнопку стал одним из любимейших у зрителей.
4. Леонардо Ди Каприо во время съемок ленты «Джанго освобожденный» порезал руку и истекал кровью, но не перестал играть. Этот эпизод решено было оставить в финальном варианте из-за его эффектности.
5. Джейк Джилленхол так вошел в образ на съемочной площадке «Стрингера», что в порыве эмоций разбил руками зеркало. Красочную сцену не вырезали, хотя актера пришлось везти в госпиталь с порезами.
Комментарии
Фильмы , Видео , Леонардо ДиКаприо
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