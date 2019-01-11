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Фильмы для просмотра после тяжелого дня 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Кадры"
Иногда для перезагрузки после тяжелого дня достаточно посмотреть комедию или фильм со счастливым концом. Вот несколько картин, которые подойдут для непринужденного вечернего просмотра.

Крысиные бега

Кадр из фильма "Крысиные бега"
Это отличная комедия от Джерри Цукера. Владельцу крупного казино в Лас-Вегасе и его клиентам нужно что-то особенное, и они устраивают гонку от Силвер-сити до Лас-Вегаса. Первый, кто доберется до финиша, получит 2 миллиона долларов. Но участники даже не догадываются, что на них победу сделаны большие ставки.

Из 13 в 30

Кадр из фильма "Из 13 в 30"
В детстве многие из нас мечтают поскорее вырасти и стать взрослыми. Главная героиня этого фильма загадывает желание на свой 13 день рождения, а на следующий день она просыпается 30-летней женщиной.

Шопоголик

Кадр из фильма "Шопоголик"
Ребекке очень нравится шопинг. Но в один прекрасный день ей приходит счет о задолженностях по кредитным картам, и она начинает новую жизнь. Для оплаты долгов ей предстоит найти новый источник заработка. В итоге она находит нечто большее, чем просто хорошую работу.

Вид сверху лучше

Кадр из фильма "Вид сверху лучше"
Донна давно мечтает стать стюардессой. После прохождения экзамена, ее отправляют работать на местных авиалиниях. Каково удивление девушки, когда она обнаруживает, что ее результаты теста подменили.

Кадры

Кадр из фильма "Кадры"
Это фильм о двух друзьях, которые всю свою жизнь занимались продажами. Но компания, в которой они работали, закрылась. После этого товарищи решают рискнуть и отправится на стажировку в Google.
Комментарии
Фильмы , Джерри Цукер , Google
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