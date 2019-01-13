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Самые впечатляющие фильмы-катастрофы 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Послезавтра"
Истории о природных катаклизмах, разрушающих все на своем пути.

Смерч, 1996

Ян де Бонт
Кадр из фильма "Смерч"
Торнадо и смерчи очень распространены в США. Именно потому, что угроза реальна, вышедший в 1996 году фильм так отозвался зрителям. Сюжет рассказывает историю ученых Джо и Билла — мужа и жены, гоняющихся за смерчами. Они хотят создать систему оповещения населения о приближении ураганов, торнадо и смерчей.
Когда фильм только вышел, его ругали за большое количество ошибок и неточностей. Тем не менее, напряженная атмосфера ленты заставляет зрителей по-настоящему понервничать.

Послезавтра, 2004

Роланд Эммерих
Кадр из фильма "Послезавтра"
Режиссер затрагивает масштабную проблему человечества — глобальное потепление, которое и сегодня актуально как никогда. Поэтому очень волнительно наблюдать за всеми катаклизмами в фильме: ледники тают с огромной скоростью, из-за чего понижается температура мирового океана, что в свою очередь влияет на всю экосистему, и климат на Земле меняется. И если сначала люди этого не замечали, то со временем проблема превращается в самую настоящую катастрофу.
Ученый Джек Холл предупреждал об этом правительство США, но к нему не прислушались вовремя. А теперь уже поздно…

2012, 2009

Роланд Эммерих
Кадр из фильма "2012"
Тот же режиссер рассказывает о другой катастрофе. На этот раз в центре сюжета — таинственные предсказания народа Майя. По их календарю в 2012 году планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, что приведет к глобальным природным катаклизмам, и предотвратить эти события не сможет никто.
Ядро Земли разогревается до критического состояния, из-за чего начинают двигаться тектонические плиты: там, где раньше была твердая почва, теперь океан или бездонная пропасть.
В 2009 году зрители были действительно напуганы таким "предсказанием" киноделов.

Невозможное, 2013

Хуан Антонио Байона
Кадр из фильма "Невозможное"
Эта картина пугает зрителя тем, что основе ее сюжета — реальные события, которые произошли в Таиланде в декабре 2004 года. Тогда в Индийском океане неожиданно произошло мощнейшее землетрясение, магнитуда которого составила 9,1 балла. Гигантское цунами накрыло западное побережье Таиланда (Пхукет, провинция Краби и прилегающие к ним мелкие острова).
Бывший доктор из Испании Марии Белен Альварес, которая в декабре 2004 года отдыхала в Таиланде с мужем Энрике и сыновьями Лукасом, Томасом и Симоном, пережила цунами вместе с семьей. Она лично выбрала Наоми Уоттс, которая была ее любимой актрисой, на главную роль. Мария так же много времени провела со сценаристом фильма, чтобы ее история была передана как можно точнее.
Комментарии
Фильмы , Роланд Эммерих , Наоми Уоттс
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