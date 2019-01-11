На «Сандэнс» покажут фильм о Майкле Джексоне

Совсем скоро начнется всем известный кинофестиваль "Сандэнс". Он будет проходить с 24 января по 3 февраля. В этот раз на нем будет показан документальный фильм под названием "Покидая Неверленд". Его снял режиссер Дэн Рид

Фильм показывает историю секс-скандала, который произошел с королем поп-музыки. В 2003 году его обвинили в педофилии, но суд признал певца невиновным, так как улик против него было недостаточно.

Однако теперь главные герои фильма Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают, как Майкл Джексон надругался над ними, когда одному было 10, а другому 7 лет.

Нужно отметить, что до этого мужчины поклялись перед присягой, что Майкл никогда не причинял им никакого физического и психологического вреда. Однако позже, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подавали иски в суд, требуя компенсации за моральный ущерб, но все они были отклонены.

Родственники певца отреагировали очень остро на показ фильма, заявив, что это очередная попытка заработать на имени покойного артиста.