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На «Сандэнс» покажут фильм о Майкле Джексоне 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Совсем скоро начнется всем известный кинофестиваль "Сандэнс". Он будет проходить с 24 января по 3 февраля. В этот раз на нем будет показан документальный фильм под названием "Покидая Неверленд". Его снял режиссер Дэн Рид.
Фильм показывает историю секс-скандала, который произошел с королем поп-музыки. В 2003 году его обвинили в педофилии, но суд признал певца невиновным, так как улик против него было недостаточно.
Однако теперь главные герои фильма Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают, как Майкл Джексон надругался над ними, когда одному было 10, а другому 7 лет.
Нужно отметить, что до этого мужчины поклялись перед присягой, что Майкл никогда не причинял им никакого физического и психологического вреда. Однако позже, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подавали иски в суд, требуя компенсации за моральный ущерб, но все они были отклонены.
Родственники певца отреагировали очень остро на показ фильма, заявив, что это очередная попытка заработать на имени покойного артиста.
Комментарии
Фильмы , Майкл Джексон , Уэйд Робсон , Дэн Рид
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