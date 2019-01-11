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Лучшие фильмы о шпионах 

Рамблер 1 час назад
Спецагенты и шпионы интересуют киношников чуть ли не с момента появления кинематографа. О них сняты уже десятки лент в разных жанрах, но, похоже, создатели фильмов не собираются останавливаться. Эти отличные картины о шпионах хорошо известны, но, пока не появилось новых, можно снова насладиться изворотливостью и храбростью работников спецслужб.
1. «Шпион» (2015). Комедийный боевик, в котором далеко не все агенты безупречны, дарит зрителям замечательное настроение. Главная героиня, смышлёная толстушка, долго работает в секретном офисе, но вдруг получает возможность проявить себя. Конечно, у неё есть помощники: сильный, но глуповатый сотрудник, и агент-соблазнитель. История, снятая как пародия, наполнена шутками, обыгрывающим штампы, переходящие из фильма в фильм.
2. Бондиана (1962-2015). Шпионская сага идёт уже полвека. За это время сменилось несколько актёров, игравших неуловимого Агента 007, однако интерес к бондиане не угасает. Джеймс Бонд регулярно спасает мир, попутно очаровывая девушек и справляясь с армиями бандитов. Кстати, Бонд всегда демонстрирует зрителям технологичные шпионские новинки, которых нет у его коллег по кинематографу.
3. Франшиза про Джейсона Борна (2002-2016). В отличие от Бонда, героя поразительно неуязвимого, Борн куда натуральнее. Ему не чужды человеческие слабости, но они не мешают ему выходить победителем из любой переделки. Залогом успеха франшизы стали интригующий и динамичный сюжет и масштабные съёмки, дополненные спецэффектами.
Смотрите видео и узнайте о других самых ярких фильмах о шпионах.
Комментарии
Фильмы , Видео , Джейсон Борн , Джеймс Бонд
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