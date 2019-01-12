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«Пункт назначения» ждет перезапуск 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Кадр из фильма “Пункт назначения”
Издание The Hollywood Reporter сообщило о перезагрузке знаменитой хоррор-франшизы.
Решение о перезапуске истории приняло руководство кинокомпании New Line Cinema. Сценарий доверили подготовить Патрику Мелтону и Маркусу Данстану. Судя по всему, сюжет зрителей ждет весьма захватывающий: ведь сценаристы уже работали вместе над картинами «Пила» и «Коллекционер».
О деталях проекта пока не распространяются: информации об актерском составе и дате начала съемок пока нет.
Напомним, что премьера первой части франшизы «Пункт назначения» состоялась в 2000 году. Фильм произвел весьма сильное впечатление на зрителей и собрал неплохую кассу. Продюсеры картины решили продолжить историю. В итоге было создано еще четыре части фильма. В общей сложности франшиза собрала в прокате магическую сумму в $666 миллионов.
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