Фильмы, которые делали чересчур долго 

Бывает, что съёмки фильма занимают пару месяцев, но иногда они растягиваются на год-другой. Эти картины создавались чуть ли не вечность, но стоил ли того результат?
1. «Аватар» (2009). От задумки до выхода на экран прошло 10 лет. Благодаря использованию самых совершенных на момент создания спецэффектов картина стала самым кассовым фильмом.
2. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Трилогия «Безумный Макс» покорила публику ещё в восьмидесятые. Режиссёр Джордж Миллер ещё тогда задумал продолжение франшизы и планировал стартовать в 2001 году. Но планы нарушил теракт 11 сентября 2001 года, из-за которого упал курс австралийского доллара, что сильно удорожило проект. Возвратился к проекту Миллер лишь в 2012 году, но только спустя три года лента вышла в прокат. Шесть «Оскаров» показали, что старания не были напрасными.