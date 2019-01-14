Фильмы, которые делали чересчур долго

Бывает, что съёмки фильма занимают пару месяцев, но иногда они растягиваются на год-другой. Эти картины создавались чуть ли не вечность, но стоил ли того результат?

1. «Аватар» (2009). От задумки до выхода на экран прошло 10 лет. Благодаря использованию самых совершенных на момент создания спецэффектов картина стала самым кассовым фильмом.