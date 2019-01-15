Появятся еще два фильма «Миссия невыполнима»

Missions: Accepted#MissionImpossible— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 14 января 2019 г. Кристофер МакКуорри , режиссер знаменитой серии боевиков "Миссия невыполнима", написал на своей странице в Twitter о том, что хочет снять еще два фильма о приключениях Итана Ханта.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La— Tom Cruise (@TomCruise) 15 января 2019 г. Эти две картины станут седьмым и восьмым фильмами в серии боевиков. После того, как сценарий кинолент будет написан, их начнут снимать параллельно, чтобы успеть показать на больших экранах летом в 2021 и в 2022 году. На съемки предыдущих пятой и четвертой частей ушло более трех лет.

Последняя часть фильма "Миссия невыполнима: Последствия" стала самой кассовой в 2018 году. Она собрала 791,1 миллиона долларов в прокате. Франшиза с Томом Крузом "Миссия невыполнима" стала одной из самых прибыльных для Paramount. Именно поэтому компания поддерживает идею Кристофера МакКуорри.

Сейчас Том Круз снимается в сиквеле "Лучший стрелок", но уже совсем скоро он приступит к работе над сценарием седьмой части "Миссии".

Напомним, что с 1996 актер выполнил невероятное количество небезопасных трюков. В том числе прокатился снаружи самолета, ухватившись за шлюз.