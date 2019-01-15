Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Снежные гонки
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Появятся еще два фильма «Миссия невыполнима» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Миссия: невыполнима"
Кристофер МакКуорри, режиссер знаменитой серии боевиков "Миссия невыполнима", написал на своей странице в Twitter о том, что хочет снять еще два фильма о приключениях Итана Ханта.
Эти две картины станут седьмым и восьмым фильмами в серии боевиков. После того, как сценарий кинолент будет написан, их начнут снимать параллельно, чтобы успеть показать на больших экранах летом в 2021 и в 2022 году. На съемки предыдущих пятой и четвертой частей ушло более трех лет.
Последняя часть фильма "Миссия невыполнима: Последствия" стала самой кассовой в 2018 году. Она собрала 791,1 миллиона долларов в прокате. Франшиза с Томом Крузом "Миссия невыполнима" стала одной из самых прибыльных для Paramount. Именно поэтому компания поддерживает идею Кристофера МакКуорри.
Сейчас Том Круз снимается в сиквеле "Лучший стрелок", но уже совсем скоро он приступит к работе над сценарием седьмой части "Миссии".
Напомним, что с 1996 актер выполнил невероятное количество небезопасных трюков. В том числе прокатился снаружи самолета, ухватившись за шлюз.
Комментарии
Фильмы , Том Круз , Кристофер Маккуорри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Режиссер «Молодежки» вспомнил, как подбирали актеров
Самые богатые актрисы сериалов в 2018 году
Фильмы о психиатрических лечебницах1
Кем стал Том Сойер из советского фильма3
Названа доля живущих без телевидения россиян27
Видео
02:20
«Квартет И» о новом фильме и неудачных проектах
Фильмы
06:06
Как голливудские звезды справляются с возрастом
Актеры
04:42
Загадки для взрослых в детских мультфильмах
Фильмы
10:36
Отличные роли, упущенные актерами
Актеры Фильмы
09:30
Захватывающие триллеры, которые выйдут в 2019
Фильмы
02:57
Что смотреть в кино с 17 января
Фильмы
12:23
Секреты рождественских фильмов
Фильмы
11:55
Актеры, которые любят разыгрывать коллег
Актеры
10:50
Что стало с участниками шоу «Последний герой»
ТВ
04:49
Истории из прошлого Михаила Пореченкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение