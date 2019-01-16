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Тайны личной жизни Егора Кончаловского 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
С самого рождения Егор оказался среди талантливых людей: его обожал дед Сергей Михалков, автор известных детских стихов и гимна страны; рядом всегда была мама — актриса Наталья Аринбасарова, большое участие в воспитании сына принял отец — знаменитый режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.
Правда, отец вскоре ушел из семьи, Егору тогда было всего 3 года. Он уехал во Францию со своей новой женой-француженкой, а с сыном встречался несколько раз в год. Позднее, когда Егору уже было 10 лет, отец взял его с собой в автомобильное путешествие по Европе, которое запомнилось мальчику на всю жизнь.

Служба Отечеству и образование за границей

Интересно, что, несмотря на обширные возможности знаменитой семьи, «отмазывать» Егора от армии никто и не подумал, у Михалковых-Кончаловских подобное не принято. Так что он отслужил свое в кавалерийском полку.
А после армии 21-летнего Егора забрал в Англию отец, где и оплатил образование сына в престижных заведениях — Оксфорде, Кенсингтоне и Кембридже. Егор Кончаловский стал магистром искусствоведения, и отец, живущий к тому времени в США, стал надеяться на то, что сын останется с ним, а впоследствии сделается успешным голливудским продюсером. Однако Егор Кончаловский после 8 лет, проведенных в туманном Альбионе, вернулся в Россию.

Режиссер и продюсер

Здесь он начал снимать рекламные ролики — нужно было «набить руку» в качестве режиссера. А затем, приобретя определенный опыт, взялся за полнометражные фильмы. С 1994 по 2004 годы Егор Кончаловский выпустил десяток картин, получивших довольно высокую оценку зрителей и критиков: «Антикиллер», «Побег», «Консервы»…
Большой резонанс также вызвали его проекты «Москва, я люблю тебя!», «Возвращение в „А“, „Сердце мое — Астана“. Два последних фильма он снял в Казахстане, который считает своей второй родиной (мама Егора Кончаловского, Наталья Аринбасарова, — казашка).

Характер, непростой для близких

В наследство от родителей и более отдаленных предков Егору Кончаловскому досталась весьма „гремучая“ смесь крови, отсюда — и довольно тяжелый, как он сам признается, характер. Например, выражение „Есть два мнения — неправильное и мое!“ — это точно про Егора. О компромиссах он и слышать не хочет. А частичка азиатской крови, доставшаяся от матери, делает его отчасти эдаким домашним тираном, требующим беспрекословного подчинения от женщин и детей.
На протяжении 20 лет его неофициальной женой была известная актриса Любовь Толкалина. В 2001 году у пары родилась дочь Маша. А в 2017-м Егор и Любовь решили расстаться, пояснив журналистам, что отныне каждый из них будет идти по жизни своим путем. Не было никаких скандалов — просто брак изжил себя.

Вторая семья

Прошло всего несколько месяцев после расставания с Любвью Толкалиной, и Егор Кончаловский во всеуслышанье заявил о начале новых отношений. Это произошло на телешоу Леры Кудрявцевой „Секрет на миллион“: 51-летний Кончаловский признался, что у него роман с 32-летней Марией Леоновой, которая работает на ТВ юристом.
А в апреле 2017 года у Марии и Егора родился сын. Известный режиссер решил назвать его Тимуром и рассказал журналистам, что в разном возрасте рождение ребенка воспринимается по-разному, что стать отцом в 51 год — совсем не то же, что в 35 лет.
Поклонники, знающие о прохладном отношении Кончаловского к Инстаграму, были удивлены, увидев в аккаунте режиссера снимки его маленького сына. Впрочем, через некоторое время Кончаловский их удалил из открытого доступа.
В настоящее время семья Егора Кончаловского — это Мария Леонова, сын Тимур и мама Наталья Аринбасарова. Все вместе они живут в большом загородном доме.
Квартиру в центре Москвы Кончаловский оставил первой семье — бывшей гражданской жене и дочери Марии. Кроме того, он выплачивает им некую ежемесячную сумму — то обстоятельство, что брак с Толкалиной не был зарегистрирован официально, для Егора ничего не значит, он все равно считал ее своей женой, и Маша, разумеется, всегда останется его дочерью. Да и брачный договор, в соответствии с которым он сейчас поступает, был в свое время подписан.

Актриса и музыкант

Любовь Толкалина после разрыва с Егором Кончаловским нашла новую любовь в лице известного музыканта Бориса Гребенщикова. По словам актрисы, только расставшись с Кончаловским, она научилась с ним дружить. О романе же с 65-летним рок-музыкантом стало известно после того, как их неоднократно видели вместе на гастролях Гребенщикова. При этом, похоже, ни актрису, ни музыканта не волнует разница в возрасте, которая составляет 24 года.

Будущий искусствовед Мария

Мария, дочь Кончаловского и Толкалиной, сейчас учится в Красносельском лицее, после окончания которого собирается поступать на факультет искусствоведения МГУ или в Санкт-Петербургскую Академию художеств имени Репина. Егор Кончаловский очень внимательно относится к воспитанию дочери, он рассказывал журналистам о ее несомненном художественном таланте, а также гордится успехами Маши в конном спорте.

Кстати

Настоящее имя Егора Кончаловского — Георгий Михалков. Его отец взял фамилию Кончаловский, покидая Советский Союз после женитьбы на француженке, эту же фамилию оставил себе и Егор. А имя (уменьшительное от Георгия), которым его называли близкие, со временем прижилось так, что он не захотел оставаться Георгием.
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Фильмы , Видео , Шоу-бизнес , Сергей Михалков , Любовь Толкалина , Наталья Аринбасарова , Андрей Михалков-Кончаловский , Борис Гребенщиков , Лера Кудрявцева , Егор Кончаловский , Мария Леонова , МГУ
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