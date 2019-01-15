Сталлоне поделился новым кадром из «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне поделился промокадром к фильму «Рэмбо 5: Последняя кровь». Актер разместил снимок в своем Instagram-аккаунте и написал: «После долгих лет войны Рэмбо хочет мира… Он рад просто дышать свободой, работать на ранчо своего отца, тренировать лошадей, жить полноценной жизнью, защищать двух единственных людей, которых он все еще любит… Но у судьбы другие планы.»

По сюжету Джон Рэмбо хочет отдохнуть от прошлого и забыть о войне. Для этого он приезжает на ранчо в Аризону, чтобы работать и заботиться о животных. Но однажды он узнает, что внучка старой знакомой пропала без вести по пути на вечеринку в Мексике. Рэмбо решает помочь в поисках и раскрывает преступную организацию, которая торгует женщинами. Джону вновь предстоит взяться за оружие ради спасения девочки.

Сильвестр Сталлоне уже не раз говорил, что «Рэмбо 5: Последняя кровь» станет финальной частью франшизы. Сталлоне принимал участие в написании сценария совместно с Мэттью Сирюльником и Дэвидом Мореллом. Ранее сообщалось, что Сталлоне хотел выступить режиссером, но в итоге поставил фильм Адриан Грюнберг.

На широкий экран фильм «Рэмбо 5: Последняя кровь» должен выйти в этом году.