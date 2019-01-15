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Секреты рождественских фильмов 

Рамблер 2 часа назад
В каждом фильме есть свои секреты, но в новогодних лентах, посвящённых самому волшебному празднику в году, их намного больше. Хотите узнать их?
Романтическая трагикомедия «Реальная любовь» (2003) стала для сценариста Ричарда Кёртиса режиссёрским дебютом. Он вставил в картину небольшое напоминание из собственной жизни. Дело в том, что, когда Ричард учился в колледже, его девушка ушла к сопернику, которого звали Бернард. Так что Кёртис стал в каждую написанную и снятую историю вставлять раздражающего героя с этим именем. В «Реальной любви» Бернард — трудный ребёнок пары, где супругов сыграли Эмма Топмсон и Алан Рикман. Любопытно, что настоящий Бернард, отбивший возлюбленную Кёртиса, сейчас является членом британского парламента.
А о других секретах новогодних фильмов расскажет ролик.
Фильмы , Видео , Алан Рикман , Ричард Кертис , Парламент Великобритании
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