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«1+1: Голливудская история» возглавила бокс-офис 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Постер к фильму «1+1: Голливудская история»
Лидером американского бокс-офиса в минувшие выходные стал ремейк французской комедии «1+1: Голливудская история». В первый уикенд картина собрала 19,6 миллионов долларов.
Фильму удалось подвинуть “Аквамена” на второе место, хотя до этого он целых три недели занимал лидирующие позиции в прокате США. Фильм о супергерое заработал 17,2 миллиона долларов.
Главные роли в фильме «1+1: Голливудская история» сыграли комик Кевин Харт, который должен был вести церемонию "Оскар" в этом году, и Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие». В фильме также снялись Николь Кидман, Женевьева Энджелсон, Эйджа Наоми Кинг и другие. Режиссером картины выступил Нил Бергер, известный по своей работе над сериалом «Миллиарды».
Напомним, оригинальный фильм о дружбе парализованного богача и безработного, вышедший на экраны в 2012 году, стал хитом не только во Франции, но покорил зрителей и по всему миру. Мировые кассовые сборы превысили 425 миллионов долларов.
Комментарии
Фильмы , Женевьева Энджелсон , Брайан Крэнстон , Николь Кидман , Кевин Харт , Нил Бергер
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