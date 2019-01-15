«1+1: Голливудская история» возглавила бокс-офис 

Лидером американского бокс-офиса в минувшие выходные стал ремейк французской комедии «1+1: Голливудская история». В первый уикенд картина собрала 19,6 миллионов долларов.
Фильму удалось подвинуть “Аквамена” на второе место, хотя до этого он целых три недели занимал лидирующие позиции в прокате США. Фильм о супергерое заработал 17,2 миллиона долларов.
Главные роли в фильме «1+1: Голливудская история» сыграли комик Кевин Харт, который должен был вести церемонию "Оскар" в этом году, и Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие». В фильме также снялись Николь Кидман, Женевьева Энджелсон, Эйджа Наоми Кинг и другие. Режиссером картины выступил Нил Бергер, известный по своей работе над сериалом «Миллиарды».
Напомним, оригинальный фильм о дружбе парализованного богача и безработного, вышедший на экраны в 2012 году, стал хитом не только во Франции, но покорил зрителей и по всему миру. Мировые кассовые сборы превысили 425 миллионов долларов.