«1+1: Голливудская история» возглавила бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса в минувшие выходные стал ремейк французской комедии «1+1: Голливудская история». В первый уикенд картина собрала 19,6 миллионов долларов.

Фильму удалось подвинуть “Аквамена” на второе место, хотя до этого он целых три недели занимал лидирующие позиции в прокате США. Фильм о супергерое заработал 17,2 миллиона долларов.

Напомним, оригинальный фильм о дружбе парализованного богача и безработного, вышедший на экраны в 2012 году, стал хитом не только во Франции, но покорил зрителей и по всему миру. Мировые кассовые сборы превысили 425 миллионов долларов.