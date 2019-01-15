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Фильмы о психиатрических лечебницах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Как показывают зрителю заведения для душевнобольных.

"Пролетая над гнездом кукушки", 1975

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Фильм талантливого режиссера Милоша Формана о жизни в психиатрической клинике. Правда, пациентов здесь, скорее, калечат, чем лечат. Хотя большинству из них для выздоровления нужно всего лишь человеческое теплое отношение. Но властная медсестра Милдред Рэтчед об этом ничего слышать не хочет и продолжает относиться к своим пациентам неуважительно и даже жестоко. Ей пробует противостоять новичок Рэндл Макмерфи, оказавшийся в лечебнице, потому что пытался избежать тюрьмы.

"Прерванная жизнь", 1999

Кадр из фильма "Прерванная жизнь"
Картина Джеймса Мэнголда рассказывает историю двух девушек, которые знакомятся в психиатрической больнице. Эта лента стала одной из самых трогательных и пронзительных в конце прошлого столетия. Сюзанна склонна к суициду, Лиса — агрессивная социопатка, но, несмотря на трудности в общении, девушки становятся подругами и даже пробуют сбежать. Драма же разворачивается, когда у одной из них на горизонте появится выписка.

"Планета Ка-Пэкс", 2001

Кадр из фильма "Ка-Пэкс"
История отношений пациента психиатрической клиники Прота, утверждающего, что он прибыл с далекой планеты, и его лечащего врача Марка Пауэлла, который не знает, верить больному или нет. На самом деле, сюжет картины показывает скрытую от многих часть терапии, когда пациент "лечит" врача.

"Готика", 2003

Кадр из фильма "Готика"
Миранда Грей — успешный психиатр, она работает с заключенными специальной тюрьмы для признанных невменяемыми преступников. Однажды она неожиданно оказывается заточенной в прозрачной камере этой самой лечебницы. Миранду обвиняют в убийстве мужа, но девушка ничего об этом не помнит. Чтобы восстановить цепь событий, ей необходимо провести терапию самой себе. Внезапно на помощь девушке приходит призрак некой Рейчел. Теперь Миранде предстоит разобраться, все ли в порядке с ее разумом или ей действительно место в психушке?..

"Остров проклятых", 2010

Кадр из фильма "Остров проклятых"
Главный герой в фильме Кристофера Нолана никак не может принять события жестокой действительности. Чтобы помочь его измученному разуму, врачи психиатрической клиники для преступников, которая находится на отдельном острове, разыгрывают перед ним целый спектакль, заставив его поверить, что он совершенно другой человек.
Комментарии1
Фильмы , Джеймс Мэнголд , Кристофер Нолан , Милош Форман
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