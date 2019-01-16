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Новые «Охотники за привидениями» выйдут в 2020 году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Охотники за привидениями"
Режиссер Джейсон Райтман, известный по своим работам над «Джуно» и «Здесь курят», возьмется за постановку новых «Охотников за привидениями». Джейсон написал сценарий для фильма совместно с Гилом Кинаном. Продюсером картины выступил Айвен Райтман, отец Джейсона, который снял первых «Охотников за привидениями» в 1984 году.
Действие фильма разворачивается в мире первых частей, также ожидается, что Билл Мюррей и Дэн Эйкройд вернутся к старым ролям. Известно, что студия Sony Pictures планирует выпустить картину на широкий экран летом 2020 года, а съемки начнутся уже в этом году.
Стоит отметить, что проект Райтмана не будет перекликаться с «Охотниками за привидениями» режиссера Пола Фига, который вышел в 2016 году. Новый фильм станет прямым продолжением первой картины 1984 года.
Напомним, фильм «Охотники за привидениями» 2016 года вызвал негативную реакцию у зрителей и фанатов франшизы. При бюджете в 144 миллионов долларов картина собрала в прокате лишь 229 миллионов долларов.
Комментарии
Фильмы , Билл Мюррей , Айвен Райтман , Джейсон Райтман , Дэн Эйкройд
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