Новые «Охотники за привидениями» выйдут в 2020 году

Режиссер Джейсон Райтман , известный по своим работам над «Джуно» и «Здесь курят», возьмется за постановку новых «Охотников за привидениями». Джейсон написал сценарий для фильма совместно с Гилом Кинаном. Продюсером картины выступил Айвен Райтман , отец Джейсона, который снял первых «Охотников за привидениями» в 1984 году.

Действие фильма разворачивается в мире первых частей, также ожидается, что Билл Мюррей Дэн Эйкройд вернутся к старым ролям. Известно, что студия Sony Pictures планирует выпустить картину на широкий экран летом 2020 года, а съемки начнутся уже в этом году.

Стоит отметить, что проект Райтмана не будет перекликаться с «Охотниками за привидениями» режиссера Пола Фига, который вышел в 2016 году. Новый фильм станет прямым продолжением первой картины 1984 года.

Напомним, фильм «Охотники за привидениями» 2016 года вызвал негативную реакцию у зрителей и фанатов франшизы. При бюджете в 144 миллионов долларов картина собрала в прокате лишь 229 миллионов долларов.