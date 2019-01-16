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Мультфильм про Карлсона может получить продолжение 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
Мультфильм об одном из самых любимых сказочных персонажей планируют перезапустить в формате сериала. Такое заявление сделали представители пресс-службы студии «Союзмультфильм», сообщают РИА Новости.
По информации агентства, сейчас студия находится в стадии переговоров с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, перу которой и принадлежат забавные истории о «мужчине в полном расцвете сил».
В пресс-службе «Союзмультфильма» заявляют, что инициатива продолжить анимационную дилогию была совместной: наследникам знаменитой сказочницы очень симпатичен Карлсон, поэтому они совершенно не против того, чтобы рассказать новые истории о Малыше и его взбалмошном друге.
“Союзмультфильму” предстоит уладить ряд юридических формальностей и вместе с наследниками Линдгрен определить конечный формат анимационного проекта.
Напомним, что студия "Союзмультфильм" выпустила две серии мультфильма по мотивам сказки Астрид Линдгрен: "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся". Зрители увидели их в 1968 и 1970 годах соответственно.
Комментарии
Фильмы , Астрид Линдгрен , РИА Новости
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