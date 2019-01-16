Мультфильм про Карлсона может получить продолжение

Мультфильм об одном из самых любимых сказочных персонажей планируют перезапустить в формате сериала. Такое заявление сделали представители пресс-службы студии «Союзмультфильм», сообщают РИА Новости

По информации агентства, сейчас студия находится в стадии переговоров с наследниками писательницы Астрид Линдгрен , перу которой и принадлежат забавные истории о «мужчине в полном расцвете сил».

В пресс-службе «Союзмультфильма» заявляют, что инициатива продолжить анимационную дилогию была совместной: наследникам знаменитой сказочницы очень симпатичен Карлсон, поэтому они совершенно не против того, чтобы рассказать новые истории о Малыше и его взбалмошном друге.

“Союзмультфильму” предстоит уладить ряд юридических формальностей и вместе с наследниками Линдгрен определить конечный формат анимационного проекта.

Напомним, что студия "Союзмультфильм" выпустила две серии мультфильма по мотивам сказки Астрид Линдгрен: "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся". Зрители увидели их в 1968 и 1970 годах соответственно.