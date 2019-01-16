Три фильма про опоздания и их последствия

Сложно найти человека, который ни разу в жизни никуда не опаздывал. С некоторыми это случается крайне редко, другие же опаздывают, даже если распланировали все заранее.

Часто так происходит потому, что людям сложно объективно оценить временные рамки. Но бывают и совершенно загадочные случаи, которые объяснить никак нельзя.

Мировой кинематограф знает немало историй о том, как одно опоздание может изменить все. Может, не всегда дело только в нашей рассеянности?

"Осторожно! Двери закрываются"

Как одно опоздание может изменить жизнь? Говорят, история не терпит сослагательного наклонения, но сюжет этого фильма, напротив, рассказывает нам "что было бы, если". То, как сложится судьба молодой женщины, зависит от нескольких секунд и одного поезда.

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"Беги, Лола, беги"

Женщина, мужчина, очень крупная сумма денег и большие неприятности. У главной героини есть только 20 минут на то, чтобы вопрос жизни и смерти решился положительно. Отличный пример того, как бездарно мы тратим время, забывая ценить каждую секунду.

"Простите за опоздание"

У главной героини все складывается прекрасно. Только не личная жизнь, поскольку в попытках обрести любовь она постоянно терпит неудачи. По крайней мере, именно так она воспринимает опоздание на свидание с перспективным мужчиной. Но у судьбы есть свои планы на эту девушку.