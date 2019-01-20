Культовые роли, которые актеры ненавидят

Любой начинающий актер мечтает получить роль, которая в один миг сделает его любимцем публики, принесет славу и признание. Удивительно, многим судьба улыбается во весь рот: им предлагают сыграть в потрясающем проекте. Однако со временем становится ясно, что эта звездная роль сыграла с ее исполнителем злую шутку. Да, с этими образами их будут ассоциировать до конца жизни, но любви к своим персонажам знаменитости почему-то не испытывают.

Леонардо Ди Каприо

Роль в "Титанике" принесла Леонардо Ди Каприо всемирную известность, однако, как он рассказывал, и сыграла с ним злую шутку.

кадр из фильма "Титаник"

Следующее десятилетие футболки, значки и плакаты с мальчишкой Джеком продавались на каждом углу, и актеру пришлось доказывать, что он способен воплотить и другие образы — не только влюбленного романтика.

Шон Коннери

Шона Коннери до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом , но сам актер от этого героя не в восторге. Коннери делился в своих интервью, что не считает Бонда настоящим шпионом, а скорее, лощеным убийцей, которому все сходит с рук, потому что у него есть лицензия. "Я ненавижу этого проклятого Джеймса Бонда. Мне бы хотелось его убить".

Роберт Паттинсон

Роль вампира Эдварда Каллена превратила Роберта Паттинсона в настоящую звезду и объект обожания девушек по всему миру. Но сам актер относится к своему персонажу скептически: "Он самый абсурдный человек… Чем больше я читал сценарий, тем больше ненавидел этого парня. Он 108-летний девственник! Хотя бы поэтому у меня к нему вопросы!".

Дэниел Рэдклифф

Роль Гарри Поттера дала неплохой старт карьере Дэниела Рэдклиффа, зато потом актеру пришлось постараться выйти из образа чудаковатого волшебника.

кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

Он снимался во всем подряд, однажды даже исполнил роль трупа! А в одном из интервью актер признался, что в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" он и вовсе смотреть на себя не может.

Блейк Лайвли

Хотя популярность "Сплетницы" стихла, а исполнительница главной роли Блейк Лайвли снимается в серьезных фильмах, фанаты Серены ван дер Вудсен ассоциируют актрису с образом легкомысленной блондинки. Лайвли это огорчает: "Я бы никогда не дала кому-то кокаин и не переспала с чужим парнем. Поклонники стерли границы между нами".

Джордж Клуни

Критики называют фильм Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин" худшим из всех картин про человека-летучую мышь. Исполнитель же главной роли красавчик Джордж Клуни роль Бэтмена считает провальной, отзываясь о ней так: "Играл ли я когда-нибудь геев? Было дело. Я расхаживал в резиновом костюме в обтяжку. И у меня были резиновые соски…".

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан , главные участники эротической драмы "50 оттенков серого", свои роли ненавидят и не скрывают этого.

кадр из фильма "50 оттенков свободы"

После съемок Дорнан во всех интервью рассказывал, как устал от фильма и что способен на большее. А Джонсон, по слухам, еле уговорили выйти на красную дорожку и представлять фильм.