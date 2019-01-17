Квентин Тарантино решил стать кинокритиком

Режиссер Квентин Тарантино решил стать кинокритиком и написал рецензию на фильм 1974 года «Лорды из Фэтбуша». Рецензия появилась на сайте кинотеатра New Beverly Cinema.

«Первый фильм, в котором зрители смогли почувствовать уникальный стиль Сильвестра Сталлоне как артиста, это вовсе не «Рокки» 1976 года, а «Лорды из Фэтбуша» 1974 года», — написал Тарантино.

Тарантино назвал фильм хитом и воспоминанием о старой киноэпохе. По его словам, в фильме работает все и даже рекламный джингл, который, как пишет режиссер, напевают до сих пор. “Перед тем, как посмотреть Джима Джармуша , я увидел «Лордов». И мне понравилось, и моим друзьям тоже”, — пишет Тарантино.

Стоит отметить, что в этом году выходит десятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» о зверской расправе над женой режиссера Романа Полански . После этой ленты Квентин намерен завершить кинокарьеру.

Напомним, картина «Лорды из Фэтбуша», снятая в 1974 году, рассказывает об уличной банде из района Флэтбуш в Бруклине. Банда состоит из 4 молодых парней, которые воруют машины, играют в бильярд и завоевывают внимание девушек.