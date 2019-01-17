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Квентин Тарантино решил стать кинокритиком 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Режиссер Квентин Тарантино решил стать кинокритиком и написал рецензию на фильм 1974 года «Лорды из Фэтбуша». Рецензия появилась на сайте кинотеатра New Beverly Cinema.
Автор «Криминального чтива» поставил картине Мартина Дэвидсона и Стивена Верона оценку «очень хорошо». В кинокартине 1974 года снялись сразу две будущие звезды Голливуда — Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир.
«Первый фильм, в котором зрители смогли почувствовать уникальный стиль Сильвестра Сталлоне как артиста, это вовсе не «Рокки» 1976 года, а «Лорды из Фэтбуша» 1974 года», — написал Тарантино.
Тарантино назвал фильм хитом и воспоминанием о старой киноэпохе. По его словам, в фильме работает все и даже рекламный джингл, который, как пишет режиссер, напевают до сих пор. “Перед тем, как посмотреть Джима Джармуша, я увидел «Лордов». И мне понравилось, и моим друзьям тоже”, — пишет Тарантино.
Стоит отметить, что в этом году выходит десятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» о зверской расправе над женой режиссера Романа Полански. После этой ленты Квентин намерен завершить кинокарьеру.
Напомним, картина «Лорды из Фэтбуша», снятая в 1974 году, рассказывает об уличной банде из района Флэтбуш в Бруклине. Банда состоит из 4 молодых парней, которые воруют машины, играют в бильярд и завоевывают внимание девушек.
Комментарии
Фильмы , Квентин Тарантино , Сильвестр Сталлоне , Мартин Дэвидсон , Роман Полански , Джим Джармуш , Ричард Гир
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