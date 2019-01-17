Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет

Вин Дизель показал первый кадр «Кровавого выстрела» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @vindiesel
Актер и продюсер Вин Дизель опубликовал в своем Instagram первый снимок в образе Рэя Гаррисона, главного героя нового фильма «Кровавый выстрел». Проект станет экранизацией знаменитых комиксов, рассказывающих о солдате со сверхспособностями.
Снимок сопровождает подпись: «Рэй Гаррисон — центральный персонаж вселенной комиксов Valiant. Лично для меня он один из самых неоднозначных героев, которых мне посчастливилось играть. Надеюсь, я не подведу вас».
В центре сюжета — обычный солдат, который получает смертельное ранение. Его удается спасти путем введения в кровь миллиарда микроскопических роботов, что дает ему сверхчеловеческие возможности. Его память также стирают, инсталлируя в нее фальшивые воспоминания, благодаря которым Бладшот убивает любого, на кого они укажут. Его первая задача — собрать команду людей, обладающих сверхспособностями.
Кроме Дизеля, в фильме появятся Тоби Кеббел, Гай Пирс, Эйза Гонзалес. Режиссерского кресло занял Дэйв Уилсон, ранее работавший над спецэффектами к «Мстителям» и «Звездным войнам». Сценарий написал номинант на Оскар Эрик Хайссесер, известный по фильму «Прибытие». Релиз фильма назначен на февраль 2020 года.
Комментарии
Фильмы , Вин Дизель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские мочки ушей скрыли на китайском телевидении
Сталлоне поделился новым кадром из «Рэмбо 5»1
Звезды, которые попросили прибавки и были уволены1
Мария Шукшина обвинила телешоу в аморальности5
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Видео
02:20
«Квартет И» о новом фильме и неудачных проектах
Фильмы
06:06
Как голливудские звезды справляются с возрастом
Актеры
00:09
Башаров брал деньги за подсказки на шоу
ТВ
10:10
Актеры, которые были близки к помешательству
Актеры Фильмы
04:12
Почему Адриано Челентано перестал сниматься в кино
Актеры Фильмы
10:01
Как объясняются странные концовки фильмов
Фильмы Актеры
04:42
Загадки для взрослых в детских мультфильмах
Фильмы
00:57
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Фильмы
05:09
Куда пропала актриса Амалия Мордвинова
Актеры
05:49
Как создают звуки для кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение