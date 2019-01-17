Вин Дизель показал первый кадр «Кровавого выстрела» 

Актер и продюсер Вин Дизель опубликовал в своем Instagram первый снимок в образе Рэя Гаррисона, главного героя нового фильма «Кровавый выстрел». Проект станет экранизацией знаменитых комиксов, рассказывающих о солдате со сверхспособностями.
Снимок сопровождает подпись: «Рэй Гаррисон — центральный персонаж вселенной комиксов Valiant. Лично для меня он один из самых неоднозначных героев, которых мне посчастливилось играть. Надеюсь, я не подведу вас».
В центре сюжета — обычный солдат, который получает смертельное ранение. Его удается спасти путем введения в кровь миллиарда микроскопических роботов, что дает ему сверхчеловеческие возможности. Его память также стирают, инсталлируя в нее фальшивые воспоминания, благодаря которым Бладшот убивает любого, на кого они укажут. Его первая задача — собрать команду людей, обладающих сверхспособностями.
Кроме Дизеля, в фильме появятся Тоби Кеббел, Гай Пирс, Эйза Гонзалес. Режиссерского кресло занял Дэйв Уилсон, ранее работавший над спецэффектами к «Мстителям» и «Звездным войнам». Сценарий написал номинант на Оскар Эрик Хайссесер, известный по фильму «Прибытие». Релиз фильма назначен на февраль 2020 года.