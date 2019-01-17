Тизер новых «Охотников за привидениями» появился в Сети

У видео нет конкретного сюжета, зрителям показывают лишь знаменитую машину охотников, которая находится в пустом сарае. Как она попала в это помещение и куда подевались ее хозяева, остается загадкой. Но финальные кадры подтверждают, что выход продолжения культовой комедии запланирован на 2020 год.

По слухам, тизер выложил в Сеть режиссер картины Джейсон Райтман , сын постановщика оригинальных «Охотников за привидениями» и «Охотников за привидениями-2».

Детали сюжета продолжения знаменитой дилогии, над которым работали Райтман-младший и Гил Киниан, держатся в строжайшей тайне, а к съемкам планируют приступить уже летом 2019 года.