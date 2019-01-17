«Тобол» стал одной из самых ожидаемых премьер года 

Фильм, снятый по роману Алексея Иванова, вошел в список самых ожидаемых зрителями картин по версии сайта Кинопоиск.
Историческая картина, собственно, как и литературное произведение, повествует о жизни в Сибири XVIII века. Однако, по словам режиссера ленты, Игоря Зайцева, это не просто экранизация романа, а вполне самостоятельная и очень зрелищная история. Зрители увидят и массу невероятных батальных сцен, и вспомнят о проблеме отцов и детей, и, конечно, красивую историю любви.
По словам авторов, фильм уже практически готов к прокату: осталось получить прокатное удостоверение и присвоить картине возрастную категорию.
Напомним, что съемки «Тобола» начались еще в начале 2018 года, в работе над фильмом принимали участие известные актеры: Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Агата Муцениеце, Павел Табаков и другие.
На экраны фильм выйдет 21 февраля.