Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стекло
Триллер
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет

«Бриллиантовая рука»: как снимали любимую комедию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Летом 1969 года в прокат вышел фильм "Бриллиантовая рука", который буквально вознес его режиссера Леонида Гайдая на самый пик звездного Олимпа. Триумф картины был потрясающим: ее посмотрело почти 77 миллионов человек!
За всю историю советского кинопроката "Бриллиантовая рука" занимает почетное третье место по посещаемости, уступая лишь "Пиратам XX века" и картине "Москва слезам не верит".
Фильм завоевал сердца зрителей сразу и навсегда. Но немногие знают, что картина могла получиться совершенно другой, а некоторые сцены скрывают маленькие секреты, которые зрители часто не замечают.
В роли Семена Горбункова Гайдай видел только Юрия Никулина. Поэтому сценарий этой роли писали исключительно под него. Удивительно, но ради съемок артисту даже дали отпуск на целых 6 месяцев. Раньше таких поблажек не делали никому и никогда.
"Непереводимая игра слов", которую мы слышим из уст героя Леонида Каневского, — это признание актера в любви своей девушке. Контрабандист несколько раз повторяет фразу "Березина куманит". Так вот Березина — фамилия возлюбленной актера.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Светлана Светличная произносит в фильме сама всего одну фразу: "Не виноватая я, он сам пришел!". Другие реплики актрисы озвучила Зоя Толбузина, а в песне "Помоги мне" мы слышим голос Аиды Ведищевой. Светличная долго была обижена на Гайдая за то, что режиссер не дал ей "право голоса", оставив только одну реплику. Зато какую!
На роль деятельного управдома в фильм пробовалось много актрис. И меньше всех режиссеру пришлась по душе Нонна Мордюкова. Кроме того, актриса не ладила с Андреем Мироновым (причем "нелюбовь" была взаимной). Тем не менее, именно Мордюкову в итоге утвердили на роль. И не прогадали, конечно.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Известная песня про зайцев, которую исполнил Юрий Никулин, изначально должна была звучать на пароходе. И только буквально перед выходом картины в прокат ей на смену пришел "Остров невезения". А "зайцев" перенесли в ресторан.
Кстати, "Остров невезения" мы могли вообще никогда не услышать. Песня ужасно не понравилась худсовету и не должна была звучать в фильме. Но Миронов исполнил отрывок композиции настолько блестяще, что Гайдай все же включил ее в картину.
Помните эпизод, когда жена будит героя Никулина с помощью будильника? Так вот его в изначальном сценарии не было. Вместо этого на Горбункова должна была упасть картина и, повиснув у него на шее, разбудить его. Но все дубли получились неудачными: картина никак не хотела падать "красиво". Поэтому эту "актрису" заменила жена Семена Семеновича с будильником в руке.
Для сцены рыбалки съемочной группе пришлось построить целый песчаный остров. Герою Анатолия Папанова, кстати, пришлось нелегко. Об этом свидетельствует фраза "Идиот!", которую каждый помнит. Но мало кто знает, что адресована она вовсе не Геше, а кому-то из съемочной группы. По вине одного из работников съемку задержали и вода, в которую пришлось лезть актеру, была ледяной.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Заканчивается фильм, как вы помните, эпизодом, когда Никулина с загипсованной ногой при помощи подъемного крана опускают в автомобиль. Герой артиста в этот момент ударяется головой о крюк крана. Это не было запланировано: артист на самом деле "приложился" к крюку. Причем весьма основательно. Этот эпизод и вошел в фильм.
Комментарии
Фильмы , Леонид Каневский , Зоя Толбузина , Анатолий Папанов , Юрий Никулин , Светлана Светличная , Леонид Гайдай , Нонна Мордюкова , Андрей Миронов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мультфильмы студии Disney, провалившиеся в прокате
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Названы лучшие советские фильмы в истории41
«Султан моего сердца» или «Великолепный век»: что лучше?1
Как изменились герои культовых боевиков
Видео
06:42
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Актеры
02:59
Как Крачковская получила свою первую звездную роль
Актеры
05:24
Секретные приемы киношников
Фильмы
02:59
Названы лучшие советские фильмы в истории
Фильмы
06:50
Худшие эротические эпизоды в кино
Фильмы
02:20
«Квартет И» о новом фильме и неудачных проектах
Фильмы
06:06
Как голливудские звезды справляются с возрастом
Актеры
00:09
Башаров брал деньги за подсказки на шоу
ТВ
10:02
Самые известные «плохие русские» из Голливуда
Фильмы
05:39
Самые необычные фильмы 2018 года
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение