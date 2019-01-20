«Бриллиантовая рука»: как снимали любимую комедию

Летом 1969 года в прокат вышел фильм "Бриллиантовая рука", который буквально вознес его режиссера Леонида Гайдая на самый пик звездного Олимпа. Триумф картины был потрясающим: ее посмотрело почти 77 миллионов человек!

За всю историю советского кинопроката "Бриллиантовая рука" занимает почетное третье место по посещаемости, уступая лишь "Пиратам XX века" и картине "Москва слезам не верит".

Фильм завоевал сердца зрителей сразу и навсегда. Но немногие знают, что картина могла получиться совершенно другой, а некоторые сцены скрывают маленькие секреты, которые зрители часто не замечают.

В роли Семена Горбункова Гайдай видел только Юрия Никулина . Поэтому сценарий этой роли писали исключительно под него. Удивительно, но ради съемок артисту даже дали отпуск на целых 6 месяцев. Раньше таких поблажек не делали никому и никогда.

"Непереводимая игра слов", которую мы слышим из уст героя Леонида Каневского , — это признание актера в любви своей девушке. Контрабандист несколько раз повторяет фразу "Березина куманит". Так вот Березина — фамилия возлюбленной актера.

кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Светлана Светличная произносит в фильме сама всего одну фразу: "Не виноватая я, он сам пришел!". Другие реплики актрисы озвучила Зоя Толбузина , а в песне "Помоги мне" мы слышим голос Аиды Ведищевой. Светличная долго была обижена на Гайдая за то, что режиссер не дал ей "право голоса", оставив только одну реплику. Зато какую!

На роль деятельного управдома в фильм пробовалось много актрис. И меньше всех режиссеру пришлась по душе Нонна Мордюкова . Кроме того, актриса не ладила с Андреем Мироновым (причем "нелюбовь" была взаимной). Тем не менее, именно Мордюкову в итоге утвердили на роль. И не прогадали, конечно.

кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Известная песня про зайцев, которую исполнил Юрий Никулин, изначально должна была звучать на пароходе. И только буквально перед выходом картины в прокат ей на смену пришел "Остров невезения". А "зайцев" перенесли в ресторан.

Кстати, "Остров невезения" мы могли вообще никогда не услышать. Песня ужасно не понравилась худсовету и не должна была звучать в фильме. Но Миронов исполнил отрывок композиции настолько блестяще, что Гайдай все же включил ее в картину.

Помните эпизод, когда жена будит героя Никулина с помощью будильника? Так вот его в изначальном сценарии не было. Вместо этого на Горбункова должна была упасть картина и, повиснув у него на шее, разбудить его. Но все дубли получились неудачными: картина никак не хотела падать "красиво". Поэтому эту "актрису" заменила жена Семена Семеновича с будильником в руке.

Для сцены рыбалки съемочной группе пришлось построить целый песчаный остров. Герою Анатолия Папанова , кстати, пришлось нелегко. Об этом свидетельствует фраза "Идиот!", которую каждый помнит. Но мало кто знает, что адресована она вовсе не Геше, а кому-то из съемочной группы. По вине одного из работников съемку задержали и вода, в которую пришлось лезть актеру, была ледяной.

кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Заканчивается фильм, как вы помните, эпизодом, когда Никулина с загипсованной ногой при помощи подъемного крана опускают в автомобиль. Герой артиста в этот момент ударяется головой о крюк крана. Это не было запланировано: артист на самом деле "приложился" к крюку. Причем весьма основательно. Этот эпизод и вошел в фильм.