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Мультфильмы студии Disney, провалившиеся в прокате 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Хороший динозавр"
Даже самые знаменитые студии не застрахованы от провалов и убытков.

"Планета сокровищ"

В истории компании этот мультфильм оказался самым убыточным. Авторы попытались «осовременить» роман Стивенсона и перенесли действие истории в космос. Но зрителей это не впечатлило. При бюджете в 140 миллионов долларов в прокате картина собрала всего 100 миллионов в той же валюте.

"Не бей копытом"

Этот «шедевр» вряд ли кто-то из зрителей назовет своим любимым мультфильмом легендарной студии. После премьеры на авторов фильма и студию буквально пролился дождь критики. Зрители и эксперты не увидели в мультфильме никакого смысла и заявили, что он попросту неинтересен.

"Черный котел"

Для 1985 года, когда вышел этот мультфильм, картина была весьма неплохой. Однако, зрителей не слишком впечатлил мрачный сюжет фэнтезийного фильма. Да и возрастное ограничение 12+ не способствовало удачному прокату, как оказалось. В прокате «Черный котел» собрал всего 20 миллионов долларов.

"Цыпленок Цыпа"

Один из самых странных мультфильмов студии Disney не был одобрен зрителями за излишнюю предсказуемость. Кроме того, ценители анимационных шедевров отметили «некрасивость» персонажей картины.

"Хороший динозавр"

А вот у этого мультфильма были все шансы стать достойным продуктом знаменитой студии. Но в силу обстоятельств этого, увы не произошло. Компании пришлось несколько раз менять авторов сценария картины, что привело к краху. Если изначально в мультфильме планировался мощный социальный посыл, то со сменой авторов от этой идеи отказались. Результат весьма плачевен: фильм собрал в прокате около 200 миллионов долларов, едва покрыв расходы.
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