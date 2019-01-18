Анн Хэтэуэй сыграет главную роль в «Ведьмах»

Актрису Анн Хэтэуэй утвердили на главную роль в новой экранизации знаменитого романа Роальда Даля, она сыграет главную злодейку — Великую Верховную Ведьму. Режиссером картины выступит Роберт Земекис , продюсерами — оскароносные Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Того.

Действие фильма происходит на юге Америки в 1969-м году. Несколько ведьм живут среди людей. Они ненавидят людей, но особенно детей. Главный герой, семилетний мальчик, вступает в противостояние с могущественными колдуньями, не без помощи своей проницательной бабушки (Виола Дэвис), профессиональной охотницы на ведьм.

Роман «Ведьмы» стал особенно популярен после экранизации 1990 года, в которой роль Верховной Ведьмы исполняла Анджелика Хьюстон . По словам Земекиса, новая экранизация будет ближе к оригинальному роману.