Анн Хэтэуэй сыграет главную роль в «Ведьмах» 

Актрису Анн Хэтэуэй утвердили на главную роль в новой экранизации знаменитого романа Роальда Даля, она сыграет главную злодейку — Великую Верховную Ведьму. Режиссером картины выступит Роберт Земекис, продюсерами — оскароносные Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Того.
Действие фильма происходит на юге Америки в 1969-м году. Несколько ведьм живут среди людей. Они ненавидят людей, но особенно детей. Главный герой, семилетний мальчик, вступает в противостояние с могущественными колдуньями, не без помощи своей проницательной бабушки (Виола Дэвис), профессиональной охотницы на ведьм.
Роман «Ведьмы» стал особенно популярен после экранизации 1990 года, в которой роль Верховной Ведьмы исполняла Анджелика Хьюстон. По словам Земекиса, новая экранизация будет ближе к оригинальному роману.
Фильмом «Ведьмы» Роберт Земекис продолжит сотрудничество с Warner Brothers. В этом апреле у него выйдет анимированная драма «Удивительный мир Марвена», главную роль в которой исполнил Стив Кэрелл. Фильм обещает стать сенсацией.