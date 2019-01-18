Самые необычные фильмы 2018 года

В прошлом году вышло много отличных кинокартин, но далеко не все попали в широкий прокат. Если вы ищете качественный фильм для хорошего вечера, то выберите один из тех, что не стали блокбастерами, зато были оценены киноманами.

Лента «Аннигиляция» сочетает в себе научную фантастику и триллер. Из экспедиции, посланной в загадочную зону «Мерцание», сформировавшуюся на побережье США после падения метеорита, возвращается лишь одна девушка. Она не может объяснить, что произошло, однако создатели фильма восстанавливают события, случившиеся в зоне. И то, что там произошло, по-настоящему пугает.

«Аннигиляция», в которой главную роль сыграла Натали Портман , была хорошо принята критиками и обычными зрителями, а некоторые даже сравнили её с классическими картинами «Сталкер» и «Нечто».

Видео расскажет о других фильмах 2018 года, которые заслуживают внимания.