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Бортич и Андреева создают клуб бывших любовниц 

Рамблер 1 час назад
В интернете появился трейлер комедии Елены Хазановой "Любовницы". Главные роли сыграли Александра Бортич ("Викинг"), Паулина Андреева ("Метод") и Юлия Александрова ("Звоните ДиКаприо!").
Три москвички, медсестра, студентка и актриса, случайно знакомятся друг с другом в баре. Выясняется, что каждая из женщин недавно рассталась с женатым любовником. Героини решают отомстить своим бывшим возлюбленным. А затем объявляют войну всем неверным мужьям и начинают разоблачать их перед законными женами. Попытка восстановить справедливость приведет к многочисленным приключениям.
В других ролях задействованы Мария Шалаева, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Александр Робак, Евгения Брик и другие извсетные актеры.
Картина выйдет в прокат 28 февраля 2019 года.
Фильмы , Видео , Паулина Андреева , Сергей Гармаш , Юлия Александрова , Мария Шалаева , Юрий Стоянов , Александра Бортич , Евгения Брик , Елена Хазанова , Александр Робак , Гоша Куценко
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