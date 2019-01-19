Бортич и Андреева создают клуб бывших любовниц 

В интернете появился трейлер комедии Елены Хазановой "Любовницы". Главные роли сыграли Александра Бортич ("Викинг"), Паулина Андреева ("Метод") и Юлия Александрова ("Звоните ДиКаприо!").
Три москвички, медсестра, студентка и актриса, случайно знакомятся друг с другом в баре. Выясняется, что каждая из женщин недавно рассталась с женатым любовником. Героини решают отомстить своим бывшим возлюбленным. А затем объявляют войну всем неверным мужьям и начинают разоблачать их перед законными женами. Попытка восстановить справедливость приведет к многочисленным приключениям.
В других ролях задействованы Мария Шалаева, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Александр Робак, Евгения Брик и другие извсетные актеры.
Картина выйдет в прокат 28 февраля 2019 года.