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Съемки третьих «Фантастических тварей» перенесли 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Поклонники мира Гарри Поттера встревожены. Студия Warner Bros. отложила съемки третьй части "Фантастических тварей". Если раньше они должны были стартовать в июле этого года, то теперь работа над продолжением саги начнется лишь в конце осени. Более точные даты пока неизвестны, как и причины такого решения.
Таким образом, запланированная премьера третьего фильма в ноябре 2020 года также теперь под вопросом.
Напомним, что первая часть франшизы вышла на экраны в ноябре 2016 года, а вторая — в ноябре 2018 года.
Можно предположить, что продюсеров не устроили кассовые сборы второго фильма, "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Он принес студии почти 650 миллионов долларов, что примерно на 200 миллионов меньше суммарных сборов первого фильма. Критики также отнеслись ко второй картине более сурово.
Фильмы , Гарри Поттер
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