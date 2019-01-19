Съемки третьих «Фантастических тварей» перенесли

Поклонники мира Гарри Поттера встревожены. Студия Warner Bros. отложила съемки третьй части "Фантастических тварей". Если раньше они должны были стартовать в июле этого года, то теперь работа над продолжением саги начнется лишь в конце осени. Более точные даты пока неизвестны, как и причины такого решения.

Таким образом, запланированная премьера третьего фильма в ноябре 2020 года также теперь под вопросом.

Напомним, что первая часть франшизы вышла на экраны в ноябре 2016 года, а вторая — в ноябре 2018 года.

Можно предположить, что продюсеров не устроили кассовые сборы второго фильма, "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Он принес студии почти 650 миллионов долларов, что примерно на 200 миллионов меньше суммарных сборов первого фильма. Критики также отнеслись ко второй картине более сурово.