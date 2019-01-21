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Новый фильм Шьямалана «Стекло» лидирует в мировом прокате 

Рамблер 2 часа назад
Новая лента режиссера М. Найта Шьямалана уверенно лидирует в России и СНГ по итогу дебютного уикенда. По предварительным данным портала kinobusiness.com, за четыре дня фильм заработал 349 миллионов рублей. Это лучший результат в мире за пределами Северной Америки.
Картина вышла в международный прокат в 55 странах. После США и Канады, где было собрано 40,6 миллионов долларов, первое место заняла Россия (5,2 миллиона долларов), второе место — Мексика (4,5 миллиона долларов) и третье место — Великобритания (4,3 миллиона долларов). Общие сборы ленты "Стекло" составили 48,5 миллиона долларов, это значительно превышает сборы "Сплита" Шьямалана, вышедшего на экраны два года назад.
Кроме того, фильм "Стекло" по кассовым сборам обогнал лидера прошлой недели ремейк комедии "1+1", которые оказался на второй строчке топа бокс-офиса США с 15,6 миллионов долларов. На третьем месте находится полнометражное аниме "Драконий жемчуг супер: Броли", собравшее 10,6 миллионов долларов за первые выходные в прокате.
"Стекло" — супергеройский фантастический триллер. Третий фильм серии "Неуязвимый" и общий сиквел лент "Неуязвимый" и "Сплит". Главные роли в картине исполнили актеры Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон.
Комментарии
Фильмы , Видео , М. Шьямалан , Сэмюэл Джексон , Джеймс Макэвой , Брюс Уиллис
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