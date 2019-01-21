Советские фильмы, непонятные иностранцам

Мы привыкли относиться к советскому кинематографу с трепетом и уважением, и это заслуженно. Однако за рубежом отношение к нашим фильмам специфическое, в основном, на слуху только фестивальные хиты.

Их смотрят иностранцы, желающие понять загадочную русскую душу. Приходится непросто: реалии нашего прошлого слишком сильно отличаются от их собственного опыта. Кроме того, сказывается и разница менталитетов.

Оговоримся сразу — лучшие картины о Великой отечественной непонимания как раз не вызывают, война — интернациональная тема. А вот сюжеты, построенные вокруг советского быта вызывают недоумение.

"Чародеи"

Жизнь типичного НИИ в сказочных декорациях оказалась слишком далекой и сложной для иностранцев. Поэтому юмор ситуаций остался непонятым. Любовная линия также признана скучной.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Иностранных зрителей смущает слишком большое количество спиртного на экранах, а оба претендента на руку и сердце Нади кажутся им обычными закоплексованными неудачниками. Также им кажется неубедительным тот факт, что героиня с такими внешними данными в 34 года все еще одна. А женщин удивляет, почему это обстоятельство подается как драма.

"Невероятные приключения итальянцев в России"

Комедия головкружительных трюков о поиске сокровищ казалось бы должна была прийтись по вкусу зарубежным зрителям. Однако одним не хватило истинно русской специфики — фильм показался слишком типовым, другие остались не в востороге от трюков и оборванной романтической линии. К слову, в Италии этот фильм также не очень популярен, а изображение героев-соотечественников зрители восприняли как насмешку над национальным характером.

"Морозко"

Классическая советская сказка неприятно поражает иностранцам. Некоторые сцены им кажутся слишком страшными и жесткими для детей, а безропотная главная героиня вообще раздражает.

"Служебный роман"

Вопросы вызывают и быт советской конторы, где утро сотрудниц начинается с макияжа на рабочем месте, а в перерыв они бегают за дефицитом, и посыл картины.

Успешная героиня, добившаяся карьерных высот, все равно изображается несчастной женщиной только потому, что она незамужем. Это оправдывается и нелепым внешним видом героини, хотя бизнес-леди может и должна выглядеть иначе. Западные женщины считают фильм откровенно сексистким.

Героиня берет в себя в руки только после того, как в нее влюбляется непритязательный подчиненный, к тому же разведенный отец двоих детей. Сомнительный подарок для женщины, у которой есть машина с личным водителем, уверены иностранки.