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Патриарх Кирилл посетовал на потребительские настроения в обществе 

РИА Новости + ещё 64 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетовал на потребительскую психологию современного общества.
"Вот, мы говорим о росте потребительской психологии, о разных других негативных сторонах общественной жизни. Но все это проистекает из внутренней жизни человека. То, что происходит внутри человека, потом перекладывается на общественные отношения", — сказал патриарх Кирилл в интервью РИА Новости, посвященном 10-летию его избрания на патриарший престол.
По его словам, "основным течением современной жизни является жизнь в соответствии с желаниями", "а если еще грубее сказать — в соответствии с инстинктами". "Эти факторы невероятно направляют личную и общественную жизнь людей", — отметил патриарх.
А Церковь, подчеркнул он, "всегда идет несколько против течения".
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