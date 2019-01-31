Патриарх Кирилл посетовал на потребительские настроения в обществе

"Вот, мы говорим о росте потребительской психологии, о разных других негативных сторонах общественной жизни. Но все это проистекает из внутренней жизни человека. То, что происходит внутри человека, потом перекладывается на общественные отношения", — сказал патриарх Кирилл в интервью РИА Новости, посвященном 10-летию его избрания на патриарший престол.

По его словам, "основным течением современной жизни является жизнь в соответствии с желаниями", "а если еще грубее сказать — в соответствии с инстинктами". "Эти факторы невероятно направляют личную и общественную жизнь людей", — отметил патриарх.

А Церковь, подчеркнул он, "всегда идет несколько против течения".