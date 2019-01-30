Патриарх Кирилл призвал прекратить рекламу алкоголя в СМИ 

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VII Рождественских парламентских встречах в Госдуме РФ выступил против узаконивания рекламы пива и другой алкогольной продукции в СМИ, призвав не принимать соответствующий законопроект.
"В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками", — сказал патриарх, выступая пред депутатами.
По его словам, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. «Однако рост потребления алкоголя — это потенциально большее количество разрушенных семей, большее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей», — подчеркнул предстоятель.
В связи с этим он призвал Государственную Думу «остановить продвижение безнравственной инициативы».
"Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы ещё подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов", — добавил патриарх.
В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о рекламе алкогольной продукции, принятый в декабре в первом чтении. Он, в частности, отменяет принятые ранее нормы о невозможности с 1 января 2019 года размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на телеканалах, «специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера». Кроме того, законопроект сохраняет «возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях». Также разрешается распространение такой рекламы на телевидении и радио в ночное время, с 23:00 до 7:00.