Патриарх Кирилл призвал прекратить рекламу алкоголя в СМИ

"В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками", — сказал патриарх, выступая пред депутатами.

По его словам, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. «Однако рост потребления алкоголя — это потенциально большее количество разрушенных семей, большее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей», — подчеркнул предстоятель.

В связи с этим он призвал Государственную Думу «остановить продвижение безнравственной инициативы».

"Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы ещё подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов", — добавил патриарх.

В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о рекламе алкогольной продукции, принятый в декабре в первом чтении. Он, в частности, отменяет принятые ранее нормы о невозможности с 1 января 2019 года размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на телеканалах, «специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера». Кроме того, законопроект сохраняет «возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях». Также разрешается распространение такой рекламы на телевидении и радио в ночное время, с 23:00 до 7:00.