Патриарх Кирилл: рекламу алкоголя в СМИ необходимо запретить

Москва, 30 января — «Вести. Экономика». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против узаконивания рекламы пива и другой алкогольной продукции в СМИ и призвал не принимать соответствующий законопроект.

"В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками", — отметил патриарх, выступая перед депутатами Госдумы.

Это понятно и закономерно с точки зрения интересов бизнеса. «Однако рост потребления алкоголя — это потенциально большее количество разрушенных семей, большее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей», — подчеркнул патриарх.

В связи с этим святейший призвал Госдуму «остановить продвижение безнравственной инициативы». «Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы еще подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов», — подчеркнул патриарх.

В Госдуме находится на рассмотрении законопроект о рекламе алкогольной продукции, принятый в декабре 2018 г. в первом чтении. В частности, законопроект отменяет нормы о невозможности с 1 января 2019 г. размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на телеканалах, «специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера».

Кроме того, законопроект сохраняет «возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях». Также разрешается распространение такой рекламы на телевидении и радио в ночное время, с 23:00 до 7:00.