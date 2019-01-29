Патриарх Кирилл совершил более двух тысяч богослужений с момента интронизации

"За истекшие десять лет предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) посетил 125 епархий, многие из которых — по несколько раз, совершив в общей сложности 242 патриарших визита в епархии. Святейший патриарх Кирилл совершил 2187 богослужений на территории 11 стран канонической ответственности Русской православной церкви и в ходе 27 визитов в 20 других стран, возглавил 184 архиерейских хиротонии, рукоположил 346 пресвитеров и 32 диакона", — говорится в сообщении.

За 10 лет патриарх Кирилл принял участие в 110 крупных общецерковных и международных мероприятиях. Под его председательством прошло четыре Архиерейских собора, два Архиерейских совещания, 55 заседаний Священного синода, 55 заседаний Высшего церковного совета, четыре пленума Межсоборного присутствия, восемь заседаний президиума Межсоборного присутствия. Кроме того, он провел 77 встреч с руководителями других стран.

В пресс-службе отметили, что с момента интронизации патриарха Кирилла РПЦ пополнилась десятками новых епархий и монастырей. «К началу 2019 года в РПЦ действуют 309 епархий, что на 150 больше, чем в начале 2009 года. В епархиях открыты 972 монастыря — 474 мужских и 498 женских против 804 обителей — 395 мужских и 409 женских — в 2009 году. В монастырях проживают 5883 насельника и 9687 насельниц», — уточнили в патриархии.

Также за прошедшие годы РПЦ существенно расширила свое присутствие. «В дальнем зарубежье действуют 19 епархий, включающие в общей сложности 977 приходов и 40 монастырей. За 10 лет количество стран присутствия РПЦ увеличилось на десять государств», — отметили в пресс-службе.

Десятилетие интронизации

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году.