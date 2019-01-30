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Патриарх Кирилл: всемирный совет церквей может помочь в преодолении мировых кризисов 

ТАСС + ещё 41 17 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Всемирный совет церквей (ВСЦ) должен помочь христианам всего мира преодолеть политические противоречия, которые возникли за последние годы. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с генеральным секретарем ВСЦ Олафом Фюксе Твейтом и делегацией совета, которые прибыли на торжества по случаю десятилетия интронизации предстоятеля РПЦ.
"Я думаю, что мир снова нуждается в том, чтобы христианские церкви были вовлечены в преодоление тех кризисов международных отношений, свидетелями которых мы являемся. Всемирный совет церквей умел говорить правду и отстаивать правду в свете своих христианских убеждений в отношении того, что происходило на политической карте мира", — сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что ВСЦ сыграл большую роль по преодолению разногласий между Востоком и Западом в годы холодной войны.
"В то время, с моей точки зрения, Всемирный совет церквей играл уникальную роль, потому что на основе веры в Господа и Спасителя христиане восточных и западных стран имели возможность встретиться на площадке ВСЦ и, отталкиваясь от своей общности, пытаться находить выходы из тех сложных положений, в которых находились и церкви, и государства", — подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси.
Он добавил, что не понаслышке знает о той работе, которую проводил Всемирный совет церквей в годы противостояния между СССР и США. «Мне пришлось продолжительное время сотрудничать с ВСЦ, быть членом исполкома и центрального комитета. Я достаточно полно был погружен в повестку дня ВСЦ и помню, какую важную роль Совет играл во времена холодной войны», — отметил предстоятель Русской православной церкви.
Согласно сайту «Православная энциклопедия», организация «Всемирный совет церквей» была создана в 1948 году в Амстердаме. Русская православная церковь является ее полноправным членом с 1961 года.
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Фильмы , В мире , Общество , СНГ , Патриарх Кирилл , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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