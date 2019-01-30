Патриарх: мир нуждается в участии христианских церквей в решении кризисов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости . Мир нуждается в участии христианских церквей в решении кризисов в отношениях между странами, Всемирный совет церквей (ВСЦ) должен быть вовлечен в примирительный процесс, заявил патриарх Кирилл на встрече с генсеком ВСЦ пастором Олафом Твейтом.

"Я думаю, что мир снова нуждается в том, чтобы христианские церкви и организации были вовлечены в преодоление тех кризисов в сфере международных отношений, свидетелями которых мы являемся. И что мы можем и должны… — я имею в виду участников Всемирного совета церквей…— обновить в хорошем смысле слова пророческую роль организации, которая во времена Холодной войны такую роль, несомненно, играла", — сказал предстоятель Русской церкви Олафу Твейту, который прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла.

По словам главы РПЦ, в годы Холодной войны ВСЦ умел отстаивать правду, «говорить ее в свете своих христианских убеждений в отношении того, что происходило на политической карте мира». Сейчас, считает патриарх, в международных отношениях сложилась схожая ситуация.

Всемирный совет церквей, образованный в 1948 году, объединяет 330 церквей, конфессий и общин в более чем 100 странах мира и представляет около 400 миллионов христиан. Русская православная церковь является одним из членов этой организации.