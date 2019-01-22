Мультики, которые не стоит показывать детям

Мультфильмы, которые пугают детей

Диснеевский мультфильм «Обитатели холмов», выпущенный студией в 1978 году, рассказывает о жизни кроликов. Казалось бы, история в жанре фэнтези о милых пушистых кроликах идеально подходит для детской аудитории. Однако всё не так просто: в одном из эпизодов мультика чрезмерно подробно показано, как собака разрывает кролика, и эта сцена вряд ли понравится малышам. В 2016 году британский канал показал мультфильм на Пасху, что вызвало волну осуждения, поскольку многие родители решили, что это не самая подходящая картина для весеннего праздника.

Видео рассказывает о других мультфильмах, которые детям лучше не показывать.