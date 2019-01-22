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О спасенных из пещеры тайских детях снимут фильм 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Правительство Тайланда заявило о намерении снять фильм о школьниках, спасенных из пещеры Тхам Луанг. В течение нескольких дней весь мир следил за ходом спасательной операции, которая завершилась успешно. Сообщается, что тендер разыграют среди двух иностранных кинокомпаний, название которых пока не разглашается.
Именно сценарии этих двух фирм соответствуют критериям отбора: предстоящий фильм не должен негативно влиять на жизнь участников истории, сюжет не должен искажать или приукрашивать события, но и не делать историю слишком драматичной.
В июле также выйдет в свет неофициальная картина ирландского режиссера Тома Уоллера «Пещера». В центре сюжета будет 5 героев, характеры которых основаны на биографиях волонтеров, помогавших в спасательной операции.
В июне 2018 года в Тайланде пропали 12 подростков из футбольной команды «Лесные вепри» и их 25-летний тренер. Две недели они были заблокированы в пещере Кхао-Луанг из-за наводнения. Спасательная операция проводилась в несколько этапов в секретном режиме и завершилась успехом.
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Фильмы , Том Уоллер
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