5 мультфильмов, которые стоит посмотреть взрослым 

Мы привыкли, что мультфильмы создаются исключительно для развлечения детей. Пытаемся развеять этот миф и рассказываем, какие анимационные картины точно понравятся взрослым.
"Валл-и" (2008)
Кадр из мультфильма "Валл-и"
Действие мультфильма разворачивается в 2805 году. Единственный оставшийся на Земле робот Валл-и очищает планету от мусора, который на ней оставили люди. Но он не просто машина, он собирает старые безделушки, смотрит кино и учится чувствовать. Однажды неожиданные события кардинально меняют мир Валл-и: он находит друзей, улетает в космос и встречает своих бывших хозяев. Устроив переполох на космическом корабле, он помогает людям осознать, что нужно беречь свою планету и следить за экологией.
"Король Лев" (1994)
Кадр из мультфильма "Король Лев"
На счету этого мультфильма два «Оскара», три «Грэмми» и три «Золотых глобуса». История о наследнике короля джунглей Симбе уже покорила многих, но отдельного внимания заслуживают саундтреки: при создании мрачных тем композиторы вдохновлялись реквиемом Моцарта, а некоторые песни и вовсе являются традиционными для некоторых народов Африки. Более того, в этом году в широкий прокат выйдет ремейк с потрясающей графикой.
"Головоломка" (2015)
Кадр из мультфильма "Головоломка"
Создатели этой анимационной картины решили оживить пять базовых эмоций человека: печаль, радость, гнев, брезгливость и страх. Все они живут в голове маленькой девочки Райли, которой предстоит переезд в большой город и адаптация в новой школе. В связи с этими событиями каждая эмоция решила взять состояние героини под контроль, и у нее в голове наступает полная неразбериха. Чтобы помочь Райли, страх, гнев, радость, печаль и уныние должны вновь научится работать сообща.
"Зверополис" (2016)
Кадр из мультфильма "Зверополис"
Зверополис — город, населенный животными. В нем появляется новый офицер полиции — крольчиха Джуди Хопс, которую никто не воспринимает всерьез из-за ее крошечного размера. Однажды она и ее друг лис становятся свидетелями страшного преступления, которое им предстоит раскрыть. Главные герои столкнутся со многими трудностями нашего мира, спроецированными на мультфильм. Им придется побороть бюрократию, коррупцию и криминальных авторитетов.
"Тайна Коко" (2017)
Кадр из мультфильма "Тайна Коко"
В центре сюжета этого мультфильма 12-летний мальчик Мигель, который живет в семье сапожников и хочет стать музыкантом. Но его семья наложила на это табу после того, как его прадедушка ушел из семьи ради похожей мечты. В канун мексиканского дня мертвых он отправляется в загробный мир, чтобы увидеть своего кумира и встречает души предков. Анимационный фильм еще раз напоминает нам о том, как важно знать историю своей семьи и не забывать о родственниках.