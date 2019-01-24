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Откуда взялся робот Вертер 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего"
Фильм "Гостья из будущего" ошеломил всю страну, а строгий, но романтичный андроид Вертер покорил сердца миллионов зрительниц. Сценарий был основан на фантастической повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед", в которой не было даже упоминаний о роботе. Идея добавить нового героя пришла во время работы над сценарием. Робот был невероятно строг, любил порядок, но ничто человеческое ему не было чуждо. Например, ему нравится писать гусиными перьями, а для уборки использовать веник, несмотря на то, что действие фильма разворачивается в 2084 году, когда прогресс уже шагнул дальше привычных пылесосов. А еще он нежно влюблен в Полину, юную сотрудницу Института времени.
Мало кто знает, что образ андроида был взят из итальянских фантастических фильмов режиссера Альфонсо Брешия "Война роботов" и "Звездная одиссея", которые вышли в 1978 и 1980 годах, соответственно. Пикантности этому факту добавляет то, что последний фильм был снят в жанре эротической фантастики.
Кадр из фильма War of the Robots
Сейчас Евгений Герасимов, исполнивший роль влюбленного андроида, завершил актерскую карьеру и сосредоточился на политической деятельности.
globallookpress.com
Евгений Герсимов избран депутатом в Мосгордуму от партии "Единая Россия".
Комментарии10
Фильмы , Кир Булычев , Евгений Герасимов , Мосгордума , Единая Россия
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